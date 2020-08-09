Tüketici kredileri piyasaya yansımadı bankadan nakit alan döviz ve altına koştu

Örneğin ekonomi yönetiminin kamu bankaları kanalıyla başlattığı kredi kampanyalarına talep yağdı. Ancak bu kampanyalardan yararlananlar, bankalardan çektikleri paraları konut ve otomobil yerine döviz ile altına yatırmayı tercih ettiler. Doğal olarak kredilerin büyük bölümü piyasaya yansımadı, yastık altına veya banka kasalarına dolar ya da Euro olarak döndü.

Bu tercih yanlış

Kredi kullanıp altın alımı yapanların sayısının arttığını kaydeden piyasa analistleri, “Bunlar yanlış bir hamle yapıyorlar. İhtiyatı elden bırakarak birikimlerini tehlikeye atıyorlar. Halbuki tedbirli olmak gerekiyor” diyorlar. Altın fiyatlarının artışının suni olduğunu vurgulayan aynı analistler, “Yarın Corona virüsüne (Covid-19) karşı aşı bulunursa, gram fiyatı da 350 yahut 400 liraya inerse ne olacak? Ne olacak, yatırımcı zarar edecek. Birincisi altını eriyecek, ikincisi kredi faizi ödeyecek” ifadelerini kullanıyorlar.

Aman dikkat

İslam Memiş ise vatandaşları ‘Riske girmeyin’ diye uyardı. Memiş, altın fiyatlarında gerileme görülmesi halinde kredi faizinin ödenmesinde güçlük çekileceğine işaret etti.

Memiş, kredi çekip altın ya da döviz almanın moda haline geldiğini dile getirerek, “Gelinen aşamada manipülatörlere itibar edilmemeli. Bu eğilimin büyük sıkıntılara neden olacağı bilinmelidir” uyarısını yaptı.