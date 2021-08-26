Tüketici konut kiralarındaki ‘fahiş artıştan’ şikâyetçi

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kiralarda belirgin yükseliş görüldüğünü belirtti.

Durum vahim

İstanbul’da kira artış oranlarının bölgelere göre değiştiğine işaret eden Aşa, şu açıklamalarda bulundu: “Anadolu Yakası’nda Kadıköy, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde yüzde 50-60’lara varan artış var. 1-2 sene önce 3 bin TL’ye bulduğunuz evi, şu anda 4-5 bin TL’den aşağı kiralayamıyorsunuz. 3 artı 1 evler zaten uçmuş durumda; 7 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL diye gidiyor. Avrupa Yakası’nda da bu hikâye Avcılar’da başladı. İki bölgede de kentsel dönüşüm var. İki bölgede de kentsel dönüşümden dolayı yaklaşık 30-50 bin hanehalkı bir anda ev aramaya başladı. Bölgede bunu karşılayacak potansiyel olmadığı için de bu sefer talep diğer bölgelere kaydı, oralarda da fiyatlar yükseldi.

Talep oluştu

Kiralardaki fahiş artışlar önce kentsel dönüşümle başladı. Merkez ilçeler bu artıştan o bölgelerdeki kadar etkilenmedi ama Avcılar’da bin TL olan kira fiyatı, 2 bin 500 TL’ye çıktı. Suadiye’de, Bostancı’da kiralar 4- 5 bin TL’ye çıktı ki bu bahsettiğim fiyatlar 2 artı 1 evler için geçerli. İnsanlar ev bulmak için bu sefer yakın semtlere gitmeye başladı. Bu sefer o semtlerde de kiralar yükseldi. Ayrıca salgın dolayısıyla memleketine giden bazı aileler ve öğrenciler dönüşe başladı. Üniversite sonuçlarıyla birlikte de bir talep oluştu. Yabancılar da piyasayı yükseltti. Hepsi üst üste gelince birkaç sebepten dolayı şu anda böyle bir tablo ortaya çıktı.”

Aman dikkat

Aşa, Türkiye genelinde ortalama kira artış oranının ise yüzde 26 olduğuna dikkat çekti. Bölgesel bazda son bir yılda artışların yüzde 100’lere vardığı semtler bulunduğunun altını çizen Aşa, “Bunun dışında yeni kiralamada yüzde 50-60’lara ulaşan artışlar görüyoruz” diye konuştu.

Benzer olaylar yaşanıyor

Aşa, ayrıca “Kira zammında ülke ortalaması şu an yüzde 26. Ancak bu oranın yüzde 50-60’a çıktığı bölgeler var” ifadelerini kullandı.

Tablo tersine döner

Kentsel dönüşümün tamamlanması ve yeni inşaat projelerinin gündeme gelmesiyle tablonun tersine döneceğini savunan Aşa, şu görüşleri dile getirdi: “Bir anda ev arayışına giren 50-60 bin hanenin kentsel dönüşümden dolayı 1.5-2 seneye kadar inşaatları tamamlanmış olacak. Bu sefer boşta evler kalacak, kapasite artışı yaşanacak. Yani bu artışlar en fazla 2 yıl devam eder. Bu bir furyaydı. Bundan sonra aynı şekilde kiralarda üst üste yükselme görmeyiz.”

Denetime ihtiyaç var

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de fahiş kira artışlarıyla ilgili kendilerine çok sayıda şikâyet geldiğini anlattı. “Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyorlar. Kirayı daha da arttırmak istiyor ve çeşitli bahanelerle mevcut kiracıyı çıkarmaya çalışıyorlar. Daha yüksek bedelle evlerini kiraya vermek istiyorlar Mevcut kiracıların karşılaştıkları en büyük sorun bu” diyen Küçük, “Şu anda herkes fiyatların artacağı beklentisine girdi. Çünkü yakın zamanda okullar açılıyor, üniversitelere yeni öğrenciler gelecek, tayinler var. Ev sahipleri, bunları da bahane yaparak kiraları arttırıyorlar. Burada mutlaka bir denetime ve gözetime ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Önemli uyarı

İletilen şikâyetlerle ilgili bilgi veren Küçük, “Öncelikle TÜFE oranına asla uyulmuyor, mevcut kiralarda en az yüzde 25-30 artışlar yapıldığı iddia ediliyor. Yeni kiralamalarda yüzde 40-45’leri bulan artışlar var. Burada tüketicilere özellikle mevcut kiralarını zamanında ödemeleri uyarısında bulunmak istiyorum. Ev sahibinin eline koz vermemek adına bu önemli. Yeni kiralayacak vatandaşlar da iyi araştırma yapsınlar” dedi.