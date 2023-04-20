Tüketici için Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği yeniden hazırlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüketiciyi en üst düzeyde korumak ve bilgilendirmek amacıyla gıdaların etiketlenmesinde, sunumunda veya reklamında kullanılan beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kurallar, 26 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği ile düzenlenmişti.

5 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile gıda ve takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında veya reklamında sağlık beyanı kullanılabilmesine ilişkin hususlar Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yetkisine verilmişti.

Yeni düzenlemeyle, Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği'nin sağlık beyanlarıyla ilgili maddeleri hükümsüz hale geldi.

Yönetmeliğin beslenme beyanlarıyla ile ilgili kısımları Bakanlığın sorumluluğunda olduğundan, tüketiciyi korumak ve bilgilendirmek amacıyla beslenme kuralları belirlemek üzere AB mevzuatına uyum çerçevesinde "Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği" yeniden hazırlandı.

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