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Tüketici güven endeksi geriledi

TÜİK'in eylül ayına ilişkin açıkladığı tüketici güven endeksine göre tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 4,3 azalış gösterdi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:43
Tüketici güven endeksi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 4,3 azalış gösterdi. Ağustosta 58,3 olan endeks değeri eylülde 55,8’e geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 4,9 azalarak 74 oldu. 

Genel ekonomik durum beklentisi eylülde yüzde 4,4 azalarak 74,3’ten 71’e geriledi. 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi ağustosa göre yüzde 5,1 azalarak eylülde 55,3 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise ağustosta 22,7 iken eylülde yüzde 0,6 artışla 22,8 oldu.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:43
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. tüketici güven endeksi
  3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  4. TÜİK
  5. İşsiz sayısı

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