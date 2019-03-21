0553 313 94 23

Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi, Mart ayında yüzde 2.9 artışla 59.4 puana yükseldi.

21 Mart 2019 Perşembe 10:08
Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi, Şubat ayındaki 57.8 düzeyinden, Mart ayında yüzde 2.9 artışla 59.4 puana yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 4.0 artışla, Şubat ayındaki 75.2 düzeyinden Mart ayında 78.3 düzeyine yükseldi.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4.9 artışla Şubat ayındaki 75 düzeyinden Mart ayında 78.6 puana yükseldi.

İşsiz sayısı beklentisi yüzde 0.1 düşüşle Şubat ayındaki 59 düzeyinden Mart ayında 58.9 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayındaki 22.02 düzeyinden Mart ayında 22 oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:08
  1. tüketici güven endeksi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    13 ildeki operasyonda gözaltı sayısı 33'e çıktı
    1. 13 ildeki operasyonda gözaltı sayısı..
    2. Bağkur ölüm aylığı için 1800 gün aranır
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    4. Tüketiciyi yanıltan ambalajlı ürünlere..
    5. Cezayir'de Buteflika'nın koltuğu ile..
    6. Orman köylüsüne destek 17 yılda 12..
    7. Şenol Güneş'i üzen haber! Kadrodan..
    8. Bakan Kasapoğlu, AA Editör Masası'na..
    9. Hisse artmaz, maaş artar
    10. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    11. Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı..
    12. Bizim Toptan'dan 17. yıla özel..
    13. Dul ve yetim maaşı için iki önemli..
    14. Konya’da sit alanında kaçak kazıya..
    15. Online mobilya satışı son 3 yılda..
    16. QNB Finansbank’tan ihracatçılara dış..
    17. Çalışmayan SSK’lı olamaz
    18. Beyazıt'ta halk otobüsü yaya yoluna..
    19. Millilerin rakibi Arnavutluk’u..
    20. Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı..
    21. ’Hijyen Sağlıktır’ projesine yoğun ilgi
    22. Sigarayı bırakmanın yol haritası
    23. Pazarcık bozası ve helvası bu yıl..
    24. Terör sebebiyle zarar görene maaş..
    25. Güney Kore trenleri hidrojenle, ticari..
    26. Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü
    27. Edremit’te 75.Yıl Ortaokulunun kermesi..
    28. YTB’nin "Türkiye Söyleşileri" programı..
    29. Deprem riskine karşı balkon uyarısı
    30. Ereğli Millet Kıraathanesi’ne kavuşuyor
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!