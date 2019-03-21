Tüketici güven endeksi açıklandı Tüketici güven endeksi, Mart ayında yüzde 2.9 artışla 59.4 puana yükseldi.

Tüketici güven endeksi, Şubat ayındaki 57.8 düzeyinden, Mart ayında yüzde 2.9 artışla 59.4 puana yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. TÜİK verilerine göre; Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 4.0 artışla, Şubat ayındaki 75.2 düzeyinden Mart ayında 78.3 düzeyine yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4.9 artışla Şubat ayındaki 75 düzeyinden Mart ayında 78.6 puana yükseldi. İşsiz sayısı beklentisi yüzde 0.1 düşüşle Şubat ayındaki 59 düzeyinden Mart ayında 58.9 oldu. Tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayındaki 22.02 düzeyinden Mart ayında 22 oldu.

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