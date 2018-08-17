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Tüketici güven endeksi açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 Ağustos dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:11
Tüketici güven endeksi açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güvenendeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranında azaldı; Temmuz ayında 73,1 olan endeks Ağustos ayında 68,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 85,5 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7 oranında azalarak Ağustos ayında 85,5 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 88,3 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 96,3 iken, Ağustos ayında yüzde 8,3 oranında azalarak 88,3 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 74,1 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azalarak Ağustos ayında 74,1 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin yükselmesinden kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 25,3 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi Temmuz ayında 27,1 iken, Ağustos ayında yüzde 6,6 oranında azalarak 25,3 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:11
  1. tüketici güven endeksi

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