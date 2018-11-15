Tükenmişlik sendromu



O dönemlerde ağırlıklı olarak acil servis çalışanları, sağlık, hukuk ve eğitim-öğretim alanlarında çalışan insanlar arasında sıklıkla teşhis edilmeye başlanan fiziksel ve zihinsel yıpranma halini tanımlamak için ortaya çıkmıştı.

Önceleri daha çok hastanelerin acil servis çalışanları ve adı geçen belirli meslek grupları arasında daha yaygın olarak gözlenirken, zaman içinde endüstrileşmenin yaygınlaşması, üretim alanlarında ve kurumsal ortamlarda yoğun iş tempoları, yüksek hedef ve beklentiler ve rekabet şartları arasında değişen iş ve sosyal iletişim hayatının; sosyal medyanın getirdiği şartlar sonucu gittikçe daha fazla iş ve meslek grubunda, daha geniş bir yaş yelpazesinde ve daha sıklıkla rastlanan bir problem olmaya başlayarak çağımıza damgasını vuran sendromlardan biri oldu.

Kişinin uzun bir zamana yayılmış olarak, yorucu ve yıpratıcı bir tempo ile çalışması, herhangi bir şey için yeterince dinlenmeksizin uzun süreli efor sarf etmesi, yoğun bir fiziksel, zihinsel ve duygusal meşguliyet içinde olması ve sadece bu meşguliyete odaklı yaşaması bir süre sonra çöküntüye sebep olabiliyor.

Belirtileri

Fiziksel belirtiler arasında; enerjisizlik, kronik yorgunluk, güçsüzlük, yıpranmışlık, baş ağrıları, mide ağrıları, bulantı, bazen kusma, kas krampları ve tutulmaları, bel ve boyun ağrıları, uyku ve yeme ihtiyacında dalgalanmalar ve bağışıklık sisteminde düşme sonucu daha sık ve kolay hastalanma yer alır.

Zihinsel boyuttaki belirtiler daha çok umutsuzluk, kendine ve hayata dair olumsuz inanç, düşünce ve beklentiler, yetersizlik ve çaresizlik etrafında yapılanır. Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri gözlenebilir. Bazen karar vermekte zorluk bazen de ani ve fevri kararlar verme eğilimi dikkat çekicidir.

Stres depresyon

Duygusal belirtiler ise, ağırlıklı olarak stres ve depresyon belirtileri içerir. İsteksizlik, güvensizlik, alınganlık, kırılganlık, gerginlik ve kızgınlık, umutsuzluk, tahammülsüzlük ve sabırsızlık gibi duygular ve tepkiler ön plandadır.

Güçsüzlük, çaresizlik ve kapana kısılmışlık hissi ön plandadır. Yalnızlık ve yabancılaşma hissi yaygın şekilde gözlenir.

Kısa vadede yaşanan, maddi kazanç, prestij, statü, takdir ve onay gibi tatmin kaynakları, uzun vadede "anlamsız" ve "boş" algılanan bir boyuta gelir. İsteksizlik, yalnızlık, boşluk, yorgunluk ve kızgınlık, öfke, topluma düşmanlık halleri hakim olmaya başlar.



Sonrasında bakmışsınız ya kendine zarar vermekte, veya feci toplumsal bir olayda başrolde..

İnsanların yalnızlığını tükenmişliğini tedavi edebilmek için, onların olaylara bakış açısını, niyetini, yorumlama ve farkındalığını değiştirmek gerekir. Yani kişinin dikkatini, algısını ve yorumlarını negatiften pozitife çevirip, olayların olumlu taraflarını görmelerini sağlamaktır. Olumlu düşünmek, hayata pozitif bakmayı sağlayacaktır. Bu insan yaşamı için son derece önemlidir.