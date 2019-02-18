TÜİK Ocak ayı konut satışlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Karabük’te 2019 yılının Ocak ayında ayında 227 konut satışı yapılırken, 2018 yılını aynı dönemde ise konut satışı 330 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Ocak ayına ait konut satış istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre, Karabük’te Ocak ayında 227 konut satıldı. Ocak ayında satılan 227 konuttan 80’İ ilk satış, 147’si ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bartın’da ise 2019 yılı Ocak ayında 158 konut satıldı. Ocak ayında satılan 158 konuttan 85’i ilk satış, 73’ü ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Zonguldak’ta ise 2019 yılı Ocak ayında satılan 353 konuttan 174’ü ilk satış, 179’u ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.