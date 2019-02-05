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TÜİK o ilde ikamet eden Afgan nüfusunu açıkladı

TÜİK Bölge Müdürlüğü'nün Nevşehir'de ikamet eden yabancı sayısını belirlemek için yaptığı araştırmada,ilde 3 bin 544 Afgan uyruklu kişinin yaşadığı belirtildi.

05 Şubat 2019 Salı 15:50
TÜİK o ilde ikamet eden Afgan nüfusunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir’de ikamet eden yabancı sayısının 6 bin 930 olduğunu açıkladı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir’de ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların sayısını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, “3 bin 544 kişi Afganistan, bin 62 kişi İran, 886 kişi Irak, 530 kişi Almanya ve 195 kişi Azerbaycan uyrukludur” denildi.

Kırsalda yoğunluk Avanos'ta

Nevşehir İl merkezinde 6 bin 71 yabancı uyruklu vatandaş ikamet ederken, Acıgöl’de 51, Avanos’ta 349, Derinkuyu’da 16, Gülşehir’de 122, Hacıbektaş’ta 24, Kozaklı’da 66 ve Ürgüp’te 231 kişi olmak üzere toplam 6 bin 930 yabancı uyruklu vatandaş Nevşehir’de ikamet ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:50
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü
  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  3. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü
  4. TÜİK

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