0553 313 94 23

TÜİK, ihracat ve ithalat oranlarını açıkladı!

TÜİK'e göre, ihracat haziranda yıllık bazda yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar oldu.

31 Temmuz 2018 Salı 10:03
TÜİK, ihracat ve ithalat oranlarını açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat %3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında %68,5 iken, 2018 Haziran ayında %70,2'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre 2018 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %2,1, ithalat %5,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2018 yılı Haziran 
ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,8, ithalat %3,3 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat %6,4 arttı

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %6,4 artarak 6 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Haziran ayında %47,5 iken, 2018 Haziran ayında %51,2 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Haziran ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 882 milyon Dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 627 milyon dolar ile ABD takip 
etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Haziran ayında 1 milyar 838 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 794 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 149 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,2 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %37,6’dır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,6 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,9’dur. Haziran ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,6’dır.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:03
  1. TÜİK
  2. İhracat
  3. ithalat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    1. Eczanede hayatının şokunu yaşadı!
    2. Enerji kimlikli bina sayısı 743 bin
    3. Afganistan'da patlama: 11 ölü
    4. Doların yine ateşi çıktı!
    5. İnanılır gibi değil! Hamile kadının..
    6. Rusya'dan İran açıklaması: Dayatamayız
    7. Kaz Dağları'nda alarm! Halk seferber..
    8. Altınımızı da uçağımızı da kendimiz..
    9. Bodrum'da kan donduran vahşet! Kürekle..
    10. “Helallik endişesi” katkı maddelerinde
    11. İran kendi kripto parasını çıkarıyor!
    12. Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı!
    13. Bedelli askerlik için verilen 'satılık..
    14. Esed ile PKK arasında alçak anlaşma!
    15. Türkiye şaha kalktı! Gelirler yüzde 30..
    16. Eczacılık taban puanları 2018 sıralama..
    17. Başkan Erdoğan onayladı! OHAL sonrası..
    18. TÜİK, ihracat ve ithalat oranlarını..
    19. Şimdi sıra tercihte
    20. İstanbul'da Jandarmadan sahte evrak..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!