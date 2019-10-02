TÜİK merkez teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 20 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, gerekli olan şartlar neler? TÜİK 20 uzman yardımcısı için başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

TÜİK 20 uzman yardımcısı alımı nasıl başvurulur?

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 02/10/2019 tarihinden itibaren 16/10/2019 günü Saat 18:00’a kadar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Personel Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

TÜİK 20 uzman yardımcısı alımı için başvuru şartları neler?

Aranan genel şartlar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,



2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin; İktisat, Ekonometri ile Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Harita Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

3- Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1984) tarih ve sonraki doğumlular,

4- Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş bulunmak, Giriş sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölüm dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.