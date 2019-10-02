TÜİK 20 uzman yardımcısı alacağını duyurdu TÜİK Başkanlığı, merkez teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 20 uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Uzmanı olarak yetiştirilecek adaylarda iktisat, ekonometri, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği ile harita mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Şartları sağlayan adaylar, kurumun Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru yapabilecek.

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