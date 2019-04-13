TÜHAD’lı gençler, Türkiye kupasını Rektör Budak’a sundu

Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu tarafından Çorum’da düzenlenen 17. Üniversiteler Arası Halk Dansları Klasman Ligi’nde Türkiye 1’incisi olan Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Halk Dansları Topluluğu (TÜHAD) elde ettikleri kupaları EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a sundu. Rektörlük bahçesinde Aydın yöresi oyunlarını sergileyen Egeli gençler, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Rektörlük çalışanlarından tam not aldı.

Türkiye’nin zengin kültürünü, halk danslarını özüne bağlı kalarak yeni nesillere aktaran EÜ Türk Halk Dansları Topluluğu, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın destekleriyle yeniden katılmaya başladığı müsabakalarda önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonunun düzenlediği 17. Üniversiteler Arası Halk Dansları Klasman Ligi’nde mücadele eden ve grup müsabakalarında 12 üniversiteyi geride bırakan TÜHAD, finalde ise 7 üniversite karşısında ter döktü. Aydın yöresi oyunlar sahneleyen 35 kişilik ekip, mücadelede Türkiye 1’incisi oldu. Elde ettikleri kupayla Rektör Budak’ı ziyaret eden TÜHAD’lı gençler, Rektörlük bahçesinde de yöresel oyunlarını sergiledi.

“Gençlerimizle gurur duyuyoruz”

Egeli gençlerin her alanda EÜ’yü başarıyla temsil ettiğini söyleyen Rektör Budak, “Öğrencilerimizin daha iyi eğitim almalarını sağlamak için çalışmalar yürütürken onları sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerinde de destekliyoruz. Topluluklarımız, yeniden yapılandırdığımız Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübümüz kısa sürede önemli başarılar elde etti. Gençlerimizle gurur duyuyoruz, desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.