TÜGVA, yeni yıla omuz omuza saf tutarak girdi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği üyeleri, yeni yılın ilk sabah namazında Taksim Camii’nde buluştu.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Dr. Emrullah Şanlan ile 39 ilçeden gelen yaklaşık 3 bin vakıf üyesi Taksim Camii’nde kılınan sabah namazının ardından dualar etti.
TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Dr. Emrullah Şanlan, buluşma ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İstanbul’un yeni simgesi Taksim Camii... Yılın ilk sabah namazında İstanbul’umuzun dört bir yanından gelen binlerce teşkilat mensubu kardeşlerimizle omuz omuza saf tutmanın mutluluğunu yaşadık! Huzur dolduk.” ifadelerini kullandı.