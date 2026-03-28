TÜGVA heyetinden Hüdavent Hatun Türbesi'ne anlamlı ziyaret

Dursun Suna Niğde

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı, Kadın ve Aile Koordinatörü, aynı zamanda televizyoncu program yapımcısı Avukat Tuba Aslan, Niğde İl Başkanı Melih Tayyip Orhan, il yönetimi ve hanım kolları ekibiyle birlikte Hüdavent Hatun Türbesi’ni ziyaret etti. Heyete; ziyaret sırasında türbe sorumlusu Dursun Suna, Hüdavent Hatun Hanımefendi hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Tuba Aslan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi olarak Niğde’de çeşitli temaslarda bulunduklarını belirtti. Aslan, “Bugün TÜGVA Genel Merkezi olarak Niğde il teşkilatımızla birlikte birçok noktayı ziyaret ettiklerini" söyledi.

"TÜGVA'DAN SELÇUKLU KADIN VALİSİNE VEFA"...

Niğde’nin önemli tarihi değerlerinden biri olan Hüdavent Hatun’un türbesini ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, Niğde’nin güzel havasını teneffüs ederken aynı zamanda Anadolu medeniyetine değer katan Selçuklu döneminin ilk kadın Sultanı valilik, hükümdarlık yapmış, Hüdavent Hatun Hanımefendi’nin kabrini ziyaret ederek heyetle birlikte dua ettiklerini söyledi.

Ziyaretin kendileri için anlamlı ve etkileyici olduğunu vurgulayan Aslan, “Selçuklu tarihinde önemli bir yere sahip olan bu mümtaz şahsiyeti ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduk. Anadolu’ya değer katan, hükümdarlık yapmış böyle kıymetli bir sultanın manevi atmosferini hissetmek bizleri derinden etkiledi" dedi.