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TÜGVA Erzurum Gülakar ile devam

Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum İl Temsilciliği 2.

27 Ağustos 2019 Salı 13:41
TÜGVA Erzurum Gülakar ile devam

Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum İl Temsilciliği 2. olağan kongresi’ni yaptı.


Atatürk Üniversitesi Mavi Salon’da gerçekleştirilen kongreye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Yarba, Aziziye Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Töremen, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydın, TÜGVA Teşkilat Bölge Sorumlusu Muhammed Orhan, TÜGVA Erzurum Kurucu İl Temsilcisi Abdulkadir Orhan, önceki dönemi TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Kahveci ve vakıf üyeleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşunun ve ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Seyfullah Gülakar yaptı. Gülakar geride bıraktıkları 2 yıllık süre içerisinde hayata geçirdikleri projeler ve faaliyetlerinin sunumunu yaptı.


Vakıfçılığın gönüllülük esasına dayanan kutsi bir görev olduğunu dile getiren Gülakar, ecdadın vakfı medeniyeti olduğunu ve bu anlayışın karşılık beklemeden hizmet etme anlayışına dayandığını belirtti.


TÜGVA Teşkilat Bölge Sorumlusu Muhammed Orhan, TÜGVA’nın temellerinin kardeşlik değerleri üzerine kurulu olduğunu ifade eden Orhan, Erzurum teşkilatının her yönüyle örnek gösterecek bir yapıda olduğunu dile getirdi. Yeni yönetime de başarılar dileyen Orhan, TÜGVA gençliğinin ayağı yere basan, girişimci, gelişimci ve ümmet bilinciyle hareket eden bir yapıda olacağını söyledi.


Program geçmiş dönemlerde hizmet eden vakıf üyelerine plaket verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:41
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