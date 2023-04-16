Tuğrul Türkeş'ten Davutoğlu uyarısı: Allah onlara sabır versin

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Türkeş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uygulayabilecekler mi? Sayın Davutoğlu diyor ki her mevzuda oturacağız, birbirimizi ikna ettikten sonra icraat safhasına geçeceğiz. Ben Sayın Davutoğlu'nun yanında bir yıl çalıştım, Allah oradakilere sabır versin.

Önce Sayın Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiler. Sonra dediler bu kifayet etmez, Sayın Cumhurbaşkanı'nı deviremez. Sonra yanına İmamoğlu ve Yavaş'ı torpido olarak koydular.

CHP'nin HDP ile işbirliği

Sayın Kılıçdaroğlu her hafta Sayın Bahçeli'yle kim daha ülkücü yarışmasına girmişti. Listelerde ülkücülere yer verilmedi.

Parlamento'da seçilmiş bir partiyle görüşürsen buna ben bir şey demeyebilirim. Millet İttifakı'nın iki asli unsuru var. Biri CHP diğeri İYİ Parti. İYİ Parti diyor ki ben öteki tarafa bakıyorum sen anlaş. Yakışıksız.

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Türkiye büyük bir devlettir. Suriye'ye benzemez. Boyunuzun ölçüsünü alırsınız.

İktidarın değiştiğini düşünelim. Kılıçdaroğlu'na göre mi bürokrasi tanzim edilecek, oturacaklar birkaç ay içinde birbirlerini ikna ettikten sonra mı tanzim edilecek?

Türkiye'de ne yapılamamış, Batı neyden rahatsız? Biz Batı'dan rahatsızız. YPG'si, PKK, IŞİD'iyle yüz göz olan başta Amerika ve Avrupa ülkeleri. İsveç, terörle mesafesini koruyamıyor hala.

Seçimlerde avantaj hangi tarafta?

Cumhur İttifakı seçimi kazanmaya daha yakın. Yapacağım dediğinde vatandaş inanıyor. Diğerleri üç ay ihaleye nasıl çıkacaklarını tartışır. Onlar kararı alana kadar biz kabayı çıkartırız zaten.