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Biyografi Tuğrul Selmanoğlu kimdir? Tuğrul Selmanoğlu nereli ne iş yapıyor?
Biyografi

Tuğrul Selmanoğlu kimdir? Tuğrul Selmanoğlu nereli ne iş yapıyor?

Gündemde yer alan isimlerden birisi de Tuğrul Selmanoğlu oldu. Vatandaşlar Tuğrul Selmanoğlu’nun hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Tuğrul Selmanoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-05-05 09:55:00 - 2022-05-05 09:56:20
Tuğrul Selmanoğlu kimdir? Tuğrul Selmanoğlu nereli ne iş yapıyor?

Gündemde yer alan isimlerden birisi Tuğrul Selmanoğlu oldu. Vatandaşlar Tuğrul Selmanoğlu’nun hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Tuğrul Selmanoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Tuğrul Selmanoğlu kimdir?

Tuğrul Selmanoğlu Almanya’da doğmuştur, günümüzde halen yaşantısını Almanya’da sürdürmektedir.  AK Parti’de Yurtdışı seçim koordinasyon Merkezi’nde çalışmala yaptı. Son dönemlerde sıkça yurt dışında yaptığı konuşmalar ile dikkatleri üzerine çeken yazar Tuğrul Selmanoğlu ülkemize olan baskılar ve saldırılar ile ilgili konuşmalar yapmaktadır. Özellikle en son Alman devlet televizyonu olan ARD’de bir programa konuk olmuş ve beş Alman katılımcıyı susturarak ülkenin gündemine oturmuştur.

Baba tarafından aslen Elazığ Harput, anne tarafından ise aslen (Şüşnaz) Serince Köyü’ndendir. Babasının amcası daha önce Belediye Başkanlığı yapmıştır. Günümüzde yazarlık ve siyaset dışında özel bir klinikte idareci olarak iş hayatını sürdürmektedir.

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