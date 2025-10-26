Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti!

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, sabah saatlerinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akşit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akşit yaşamını yitirdi. Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ali Yerlikaya’dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tuğgeneral Selami Akşit için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajda "Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun” ifadelerini kullandı.