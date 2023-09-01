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Gündem Tuğgeneral Ercan Atasoy göreve başladı
Gündem

Tuğgeneral Ercan Atasoy göreve başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-01 14:02:00 - 2023-09-01 14:04:14
Tuğgeneral Ercan Atasoy göreve başladı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Ercan Atasoy, göreve başladı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı iken Cumhurbaşkanlığının 2023/389 sayılı kararnamesi ile Tuğgeneral rütbesine terfi eden ve 2023/390 sayılı kararname ile Mersin İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirilen Tuğgeneral Ercan Atasoy yeni görevine başladı.

2020 yılından beri Eskişehir İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin İl Jandarma Komutanlığı görevini bugün itibari ile devraldı.

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