Tuğçe Kazaz’dan CHP’ye olay sözler Bunlar halkı beğenmiyorlar ki halka hizmet etsinler

Geçmişte Hristiyan olmasıyla gündeme gelen Kazaz, o dönem "Üzerime bir realite dayatıldığı için tepkisel olarak bir zihniyete karşı din değiştirdim. Ben buna Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti de diyorum.” açıklaması yapmıştı. Ardından tekrar Müslüman olmuş, "20'li yaşlarımdaki Tuğçe'yi bugün görsem çok kızardım; kendine, kalbine, vicdanına, organlarına haksızlık ettiği için, hatta onu boğmak isterdim" demişti.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleriyle bilinen Kazaz, Tuğçe Kazaz isimli kendi Youtube kanalında CHP'yi hedef alan bir açıklama yaptı:

"Allah aşkına CHP'nin hizmet anlayışı nedir? Halka hizmet etmek mi, halkın onlara hizmet etmesi mi? Halka hizmet etmek için kendini halktan üstün görmemen lazım? Bakmayın bunların takiye yaptığına, bunlar kendini halktan üstün görüyor. Bunlar ülkenin dilini, dinini, kıyafetini, başörtüsünü, hiçbir şeyini beğenmiyorlar. Geçmiş medeniyetini, tarihini, köklerini, bunların hiçbirisini beğenmiyorlar. Bunlar Avrupa'yı beğeniyorlar, Batı'yı beğeniyorlar ve o beğendikleri şeyi örnek alıp kendilerine bu topraklara bezemek istiyorlar. Bunlar halkı beğenmiyorlar ki halka hizmet etsinler."

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