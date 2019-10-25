Tuğçe Kazaz: Cumhurbaşkanı onlara tekmeyi atsın! Akit TV’de Serkan Aksarı’nın sunduğu ‘Gün Başlıyor’ programına konuk olan eski manken Tuğçe Kazaz gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin içinde partiyi hantallaştıran ve güç peşinde koşanların olduğuna dikkat çeken Kazaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu isimleri partiden atması gerektiğini söyledi.

Yeniakit.com.tr Gündeme dair açıklamalarıyla ön plana çıkan Tuğçe Kazaz, Akit TV’de ‘Gün Başlıyor’ programında Serkan Aksarı’nın konuğu oldu. "Tekmeyi vurması lazım" AK Parti’nin içerisinde güç peşinde koşan bazı isimlerin olduğuna dikkat çeken Kazaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu isimlerle yollarını ayırması gerektiğini söyledi. İşte Kazaz’ın o sözleri; "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafını kanserli hücre gibi sarmış, bu davayı hantallaştıran, kendileri için nemalanan, güç elde etmeye çalışan bir takım insanlar var. Onlara tekmeyi vurması lazım."

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