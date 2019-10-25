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Tuğçe Kazaz: Cumhurbaşkanı onlara tekmeyi atsın!

Akit TV’de Serkan Aksarı’nın sunduğu ‘Gün Başlıyor’ programına konuk olan eski manken Tuğçe Kazaz gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin içinde partiyi hantallaştıran ve güç peşinde koşanların olduğuna dikkat çeken Kazaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu isimleri partiden atması gerektiğini söyledi.

25 Ekim 2019 Cuma 12:24

 Yeniakit.com.tr 

Gündeme dair açıklamalarıyla ön plana çıkan Tuğçe Kazaz, Akit TV’de ‘Gün Başlıyor’ programında Serkan Aksarı’nın konuğu oldu.

"Tekmeyi vurması lazım"

AK Parti’nin içerisinde güç peşinde koşan bazı isimlerin olduğuna dikkat çeken Kazaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu isimlerle yollarını ayırması gerektiğini söyledi. İşte Kazaz’ın o sözleri;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafını kanserli hücre gibi sarmış, bu davayı hantallaştıran, kendileri için nemalanan, güç elde etmeye çalışan bir takım insanlar var. Onlara tekmeyi vurması lazım."

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 12:24
  1. Tuğçe Kazaz
  2. Akit tv
  3. AK Parti
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Serkan Aksarı

YORUM YAZ

  • aliçoaliço13 sa önce
    Tuğçeye mi kalmış bu işler...kim bu otoritemi? sizde işiniz gücünüz yokmuş gibi bunu haber yapıyorsunuz...Bir kerede EYT haberi versenize....
  • AylinAylin13 sa önce
    Dogru söylemiş
  • osmanosman13 sa önce
    Tuğçe hanım kimdir?Ne iş yapar?hangi sıfatla konuşuyor?
  • hasan bazhasan baz13 sa önce
    bin tane süleymancı müslüman geçinen erkekten daha şereflisin tuğçe
  • isminizisminiz14 sa önce
    Mankenlikten para kazanamayinca siyaseteci olmaya karar vermis.
  • Fikret Demirel Fikret Demirel 15 sa önce
    Tuğçe Hanım doğru söylüyor ama reiste ne yapacağını biliyor allah cc yardım etsin işi çok zor ama imkansız değil
  • İstanbulİstanbul15 sa önce
    Kılavuzu tuğçe kazaz olanın......
  • ŞahinbeyŞahinbey15 sa önce
    Vekil,bakan yardımcısı, bürokrat,il/ilçe yönetimlerini işaret ediyorsa katılmamak elde değil.
  • ismettismett15 sa önce
    doğruyu kim söylerse söylesin tebrik etmek lazım
  • Vatandaş Vatandaş 15 sa önce
    Sizde bu kadını sürekli cilaliyorsunuz ,haber yapıyorsunuz. 
  • DermanDerman15 sa önce
    Tuce hanim gibi dusunenler,az deyil.fakat bu karari verecek merci sayin,baskan erdoganeniyisini o biliyor.bir elaman ise alinirken bir kac deneyimimtihandan gecer.akp saglam dinamik guclu kadroya ihtiyaci var2023 ,de azbir zaman var.
  • Nihal TeyzeNihal Teyze15 sa önce
    Ortadan sallamak olmaz: kim onlar ???
  • zekizeki15 sa önce
    baskanimiz etrafindaki yalaka takimina bir sey yapmazsa 2023te isi zor kendi bilir tugce hanima katiliyorum
  • kiowakiowa15 sa önce
    yüzlerce defa yazdım, gerekli yerlere ulaştırdınız mı bilemiyorum fakat büyük ihtimal ulaştırmamışsınız dır..neyse, özetleyelim hemen hemen her akparti teşkilatının da değişiklikler olması lazım..soma ile ilgili eüaş ve soma yüzlerce kez yazdık
  • ömerömer15 sa önce
    Artistler söyleyince önemli bunu herkes söylüyor ama dinleyen yok...
  • hülyahülya15 sa önce
    evet gündeme bomba gibi düştü.nazar değmesin.

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