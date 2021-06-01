  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Deutsche Bank Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
Putin uyardı: Tehlike var
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Yanardağ İHA ile görüntülendi! Ortaya muhteşem manzaralar çıktı
Gündem Tuğba Ekinci'den olay Erdoğan paylaşımı! Kendi mahallesini rezil etti
Gündem

Tuğba Ekinci'den olay Erdoğan paylaşımı! Kendi mahallesini rezil etti

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Geçinemiyoruz' diyerek tepki gösteren ünlü isimleri rezil etti. Ekinci, sosyal medya hesabından paylaşım yapan isimler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 17:08:00 -
Tuğba Ekinci'den olay Erdoğan paylaşımı! Kendi mahallesini rezil etti

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak çalışamadıkları için tepki gösteren müzisyenler adına özür diledi.

"Adam gibi istemeye telaffuzu öğrenemediler"

Yeni normalleşme tedbirleri kapsamında konserlere izin verilmeyince bazı ünlü isim sosyal medya hesaplarından tepki mesajları paylaşarak "Geçinemiyoruz" diye isyan etti. Ünlü isimlerin tepkilerinden rahatsız olan Ekinci ise Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak "Dünyanın en zeki en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim. Adam gibi istemeye telaffuzu öğrenemediler ne yazık ki" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay