Tugay Kerimoğlu'ndan maç sonu gülen Belhanda'ya tepki: Yenilgi sonrası keyfi yerinde...

TUGAY KERİMOĞLU'NDAN BELHANDA'YA TEPKİ

beIN SPORTS'ta maçı yorumlayan Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu, Belhanda ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Senin arkanda 10 numara yazıyor. Bir şey yap artık. 2. yılındasın bir maçı al. Fazla bir beklenti yok sadece bir şey yap. Maç sonu halini gördünüz mü? Ne güzel gülüyor. Huzurlu. Çok konuşmaya gerek yok. Hizmet ettiğin kulüp sana bir kontrat vermiş ve senden güzel oyun bekliyor. Belhanda'nın yenilgi sonrası keyfi yerinde. Ben hayatımda hiç böyle olamadım. Anlamıyorum bu durumu ben"