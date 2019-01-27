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Tüfekle vurulan ayakkabı boyacısı hayatını kaybetti

Samsun'da dün pompalı tüfek saldırısına uğrayan ayakkabı boyacısı Samet Gül'ün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

27 Ocak 2019 Pazar 17:09
Tüfekle vurulan ayakkabı boyacısı hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ayakkabı boyacısı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şüpheli belirlenen adreste yakalandı

İlçe merkezinde silahlı saldırıya uğrayan ayakkabı boyacılığı yapan Samet Gül, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçan şüphelinin S.A. olduğunu belirledi.

Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılmıştı

Belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekkeköy ilçesinde dün pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Samet Gül (35), ağır yaralanmıştı. Gül, vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırılmış, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 17:09
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