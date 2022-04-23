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Medya Tufan Türenç öldü! İyi bilmezdik: Türban kısırdöngüsü(!)
Medya

Tufan Türenç öldü! İyi bilmezdik: Türban kısırdöngüsü(!)

28 Şubat'ın medya tetikçilerinden Tufan Türenç 77 yaşında öldü. Türenç, başörtüsüne yönelik nefreti ile hafızalara kazındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 18:45:00 - 2022-04-23 18:51:30
Tufan Türenç öldü! İyi bilmezdik: Türban kısırdöngüsü(!)

 Yeniakit.com.tr 

Bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 77 yaşındaki Tufan Türenç öldü.

Nasıl bilirdiniz? Biz iyi bilmezdik

28 Şubat'ın medya tetikçilerinden Tufan Türenç, başörtüsüne yönelik nefreti ile hafızalara kazındı.

Hesap vakti!

Tufan Türenç, başörtüsü düşmanlığına hizmet ettiği bir yazısında şu çirkin ifadeleri kullanmıştı:

Hiçbir modern toplum elde ettiği kazanımlarını yitirmeyi kabul edemez. Etmemelidir.

Türkiye Cumhuriyeti 80 yılda büyük özverilerle gerçekleştirdiği ve yaşama geçirdiği devrimlerinden vazgeçemez.

"Arap-bedevi" kültürünü, onun şekillendirdiği yaşamı üzerinden silkip atan, ümmetten millete geçen bir toplum olarak geriye götürülme isteklerine elbetteki karşı koymalıdır.

Türk insanı olmanın yükümlülüğüdür bu...

Türban olayı, modern Türk toplumunu geriye götürmenin ilk adımıdır.

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Yorumlar

Nadir

Ateşi bol olsun

alper

cehenneme bir yolcu daha gidiyor ateşin kuvetli olsun dinsiz hiç ölmeyecek gibi İslama saldirdin şimdi hesabı ver
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