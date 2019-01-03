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TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri

Antalya'da düzenlenecek seminere yaklaşık 2 bin antrenör, futbolcu ve futbol dünyasının önemli isimleri katılacak

03 Ocak 2019 Perşembe 09:59
TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri

ANTALYA (AA) - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle Antalya'da düzenleyeceği TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri'ne yaklaşık 2 bin antrenör, futbolcu, futbol dünyasının önemli isimlerinin katılacağı bildirildi.

TÜFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-13 Ocak'ta Antalya'da bir otelde gerçekleştirilecek seminer kapsamında, bu yıl ikincisi düzenlenecek Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'nda (FIFEX) futbolun tüm aktörlerini aynı çatı altında toplanacak.

Organizasyonda dünya kupası ile birlikte çeşitli konularda sunumlar ve oturumlar düzenlenecek. TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün hazırladığı Futbol Gelişim Seminerleri'ne dahil edilen FIFEX'e katılan UEFA A Lisans ve UEFA B Lisans Antrenörleri, 5 kredi kazanacak.


- Bakan Kasapoğlu da katılacak


Etkinliğe katılacaklar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A Milli Takımın eski futbolcularından Yıldıray Baştürk ve Hamit Altıntop, Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel bulunuyor.

Etkinlikte aynı zamanda futbola destek olan kurum ve kuruluşların ödüllendirileceği Futbol Endüstrisi Ödül töreni gerçekleştirilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 09:59
  1. Antalya
  2. FIFEX
  3. Futbol
  4. seminer

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