TÜED Genel Başkanı aylık bağlama oranında artış istedi

Ergün, yaptığı açıklamada, EYT düzenlemesinde yaş sınırı getirilmemesinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, düzenlemenin milyonlarca çalışanın yeni yıla mutlu şekilde girmesini sağladığını söyledi.

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla milyonlarca kişinin emekli olacağına ve emekli sayısının 16 milyonu bulacağına dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu: “TÜED olarak istiyoruz ki emeklilik hakkına sahip olanlar aileleriyle birlikte güzel şekilde geçinebileceği gelire sahip olsun. Geçmişte 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama oranı yarı yarıya düşürüldü, emekli aylıkları da aynı oranda azaldı.”