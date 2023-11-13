Tudor'un yeni adresi herkesi şaşırtacak! Bomba iddialar ortaya atıldı

Ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile vedalaşılmasının ardından Siyah-Beyazlılara yazılmıştı.

Son olarak Marsilya'yı çalıştıran ve birçok takımın gündemine gelen Igor Tudor için yeni bir iddia geçildi.

IGOR TUDOR İTALYA'YA DÖNEBİLİR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Rudi Garcia ile yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli'nin en ciddi adayı Igor Tudor.



Napoli'nin, Igor Tudor ile görüşmelere başladığı belirtildi. Hırvat antrenör, İtalya'da daha önce Udinese ve Hellas Verona'yı çalıştırmış, Juventus'ta ise yardımcı antrenörlük yapmıştı.



Napoli, 12. haftası geride kalan Serie A'da lider Inter'in 10 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.



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