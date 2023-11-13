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Spor Tudor'un yeni adresi herkesi şaşırtacak! Bomba iddialar ortaya atıldı
Spor

Tudor'un yeni adresi herkesi şaşırtacak! Bomba iddialar ortaya atıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-13 14:11:00 -
Tudor'un yeni adresi herkesi şaşırtacak! Bomba iddialar ortaya atıldı

Şenol Güneş sonrası Beşiktaş'a da yazılan Igor Tudor için yeni bir iddia ortaya atıldı. Igor Tudor'un İtalyan ekibi Napoli ile görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Detaylar haberimizde...

Ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile vedalaşılmasının ardından Siyah-Beyazlılara yazılmıştı.

Son olarak Marsilya'yı çalıştıran ve birçok takımın gündemine gelen Igor Tudor için yeni bir iddia geçildi.

IGOR TUDOR İTALYA'YA DÖNEBİLİR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Rudi Garcia ile yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli'nin en ciddi adayı Igor Tudor.

Napoli'nin, Igor Tudor ile görüşmelere başladığı belirtildi. Hırvat antrenör, İtalya'da daha önce Udinese ve Hellas Verona'yı çalıştırmış, Juventus'ta ise yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Napoli, 12. haftası geride kalan Serie A'da lider Inter'in 10 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

 
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