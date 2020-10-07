TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 57,6 milyar liralık üretimimizle ülke ekonomimizin hizmetindeyiz

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, geçen yıl itibarıyla 57,6 milyar lira seviyesinde olan canlı hayvan ve hayvansal ürün üretimiyle ülke ekonomisinin hizmetinde olduklarını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin 2019'da 37 milyar 247 milyon liralık kısmı koyun ve kuzu, 9 milyar 234 milyon liralık kısmı da keçi ve oğlak olmak üzere 46 milyar 481 milyon liralık canlı hayvan yetiştirdiğini belirtti.

Küçükbaş hayvancılıktan geçen yıl 6 milyar 444 milyon liralık süt, 4 milyar 456 milyon liralık et, 36,7 milyon liralık deri, 124,9 milyon liralık yapağı, 7 milyon liralık kıl, 6,3 milyon liralık tiftik olmak üzere 11 milyar 38 milyon liralık ürün elde edildiğine dikkati çeken Çelik, "Toplam 57,6 milyar liralık canlı hayvan ve hayvansal ürün üretimimizle ülke ekonomimizin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Çelik, 2019 yılında piyasaya, başta et, süt ve deri olmak üzere canlı hayvan kaynaklı 26 milyar 37 milyon liralık ürün sürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Geçen yıl değer olarak canlı hayvan üretimimiz yüzde 25,4, hayvansal ürün üretimimiz yüzde 23,5 arttı. Sektörümüz enflasyonun üzerinde reel olarak büyüdü. Küçükbaş hayvancılık her zaman bu ülke için önemli olmuştur. Atalarımız bin yıl önce bu topraklara koyun, keçi sürüleriyle gelmiştir. Bu sektörün potansiyeli yüksektir. Bu topraklar küçükbaş hayvancılık için biçilmiş kaftandır. Yetiştiricimiz desteklendiği sürece üretim artışına devam ederiz. Üretim bizim işimiz."

Çelik, küçükbaş hayvancılığa verilen desteklerin devamı ve mera, yem, çoban sorunlarının çözümü halinde elde edilen gelirin katlanacağını ifade etti.



