TÜBİTAK’tan yapay zekâya özel enstitü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde bir Yapay Zekâ Enstitüsü kurmayı planladıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK bünyesinde bir Yapay Zekâ Enstitüsü kurmayı planladıklarını belirterek, “Bu kurum akademide üretilen bilimsel çıktıları, kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek” dedi. Varank, enstitünün kamunun elinde bulunan verinin anonimleştirip anlamlandıracak adımlar atacağını; girişimleri ve inovasyon kümelerini teşvik edeceğini dile getirdi. Yapay Zekâ Enstitüsü konusunda Almanya’nın deneyimlerinden de yararlanacaklarını anlatan Varank, “TÜBİTAK bu konuda çalışmalar yapmaya, ortak proje çağrılarına çıkmaya hazır” diye konuştu.

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