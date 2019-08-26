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TÜBİTAK'a 13 personel alınacağı açıklandı

TÜBİTAK'a 13 teknisyen, usta ve memur alımı yapılacağı açıklandı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:10
TÜBİTAK'a 13 personel alınacağı açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere toplam 13 teknisyen, usta ve memur (koruma) alınacak. 7'si terörle mücadelede yaralananlardan, 6'sı engelli statüsünde olanlar arasından gerçekleştirilecek alımlar için son başvuru tarihi 2 Eylül olarak belirlendi.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun internet sayfası "www.tubitak.gov.tr" ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanacak. Müracaatlar İŞKUR'un web sayfası "https://esube.iskur.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:10
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  7. Anadolu Ajansı

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