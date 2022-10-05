TÜBİTAK Ulusal Proje Uzmanı istihdam edecek
TÜBİTAK Başkanlık bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli istihdam edilecek. Başvurular 24.10.2022 tarihine kadar yapılabilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK BAŞKANLIK
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