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Ekonomi TÜBİTAK Ulusal Proje Uzmanı istihdam edecek
Ekonomi

TÜBİTAK Ulusal Proje Uzmanı istihdam edecek

TÜBİTAK Başkanlık bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli istihdam edilecek. Başvurular 24.10.2022 tarihine kadar yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 13:44:00 -
TÜBİTAK Ulusal Proje Uzmanı istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK BAŞKANLIK

Adres: Tunus Cad. No: 80, 06100 Kavaklıdere - ANKARA

E-Posta: [email protected]

Telefon: 0 312 298 17 26 / 17 43 / 17 07 / 17 20 / 17 17

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