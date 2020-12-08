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Teknoloji TÜBİTAK onay verdi! Elektrikli araçlar kablosuz şarj olacak
Teknoloji

TÜBİTAK onay verdi! Elektrikli araçlar kablosuz şarj olacak

Ege Üniversitesi'nin yürütücülüğü yaptığı ve elektrikli araçların kablosuz şarj edilmesini öngören proje, TÜBİTAK tarafından destek almaya layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:18:00 -
TÜBİTAK onay verdi! Elektrikli araçlar kablosuz şarj olacak

Ege Üniversitesi'nin yürütücülüğünü yaptığı "FV tabanlı elektrikli araç kablosuz şarj ve dinamik enerji yönetim sistemi geliştirilmesi" adlı proje, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Akça'nın yürütücülüğünü yaptığı, farklı üniversitelerden araştırmacıların katıldığı proje, TÜBİTAK ARDEB 1001 programı tarafından desteklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akça, projeyle fotovoltaik panellerden elde edilen enerjinin kablosuz olarak elektrikli araçların şarj edilmesinde kullanılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Kablosuz elektrikli araç şarj ünitesi ve 7,4 kW güç kapasitesi ile bir elektrikli aracın kablosuz şarjının mümkün olduğunu aktaran Akça, şunları kaydetti:

"Dinamik enerji yönetim algoritması, sistemdeki güç değişimlerini algılayıp elektrikli araç bataryasının kaliteli ve kesintisiz şarj olmasını sağlayarak batarya grubunun çevrim ömrünü arttıracak. Elektrikli araçlar gelecekte şebekede önemli bir yer alacak ve proje kapsamında fotovoltaik panellerden elde edilen enerji ile elektrikli araçlar şarj edilecek, enerji fazlası ise şebekeye aktarılacaktır."

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