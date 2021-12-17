TÜBİTAK kısmi süreli proje personeli alacak
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 161 kısmi süreli proje personeli alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre TÜBİTAK BİLGEM, MAM ve UZAY bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alıacak.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almakta.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmekte.
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