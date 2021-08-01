TÜBİTAK bursu hangi bölümlere veriliyor? TÜBİTAK bursu 2021 ne kadar?

TÜBİTAK Bursu kimlere verilir? 2021 YKS sınav sonuçları açıklandı. 2021 YKS sonuçlarının ardından ÖSYM 2021 YKS üniversite kontenjanları ve programları kılavuzunu yayınladı. 2021 YKS Kılavuzuna göre üniversite tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2021 YKS Yükseköğretim kontenjanları ve programları kılavuzunda YÖK destek bursuna ilişkin bilgilere yer verildi. Peki TÜBİTAK bursu ne kadar? TÜBİTAK bursu nasıl alınır? TÜBİTAK bursu hangi bölümlere veriliyor? İşte TÜBİTAK bursu detayları...

TÜBİTAK bursu nasıl alınır? TÜBİTAK bursu şartları neler?

TÜBİTAK bursu kimlere verilir? TÜBİTAK bursunu kimler alır? TÜBİTAK 2205 Lisans Burs Programı kapsamında aşağıdaki bentlerden herhangi birindeki koşulları sağlayanlara burs tahsis edilmektedir:

1. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek

2. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda veya Ulusal Proje Yarışmalarında madalya alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük veya özel ödül derecesi derecesi alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

5. Üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek TÜBİTAK 2205 Lisans Burs Programı kapsamında belirlenen bölümler tabloda gösterilmiştir: 2205 Lisans Burs Programı’ndan ile desteklenen öğrenciler, TÜBİTAK tarafından verilen Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora burslarından doğrudan yararlanabilirler.

TÜBİTAK bursu 2021 ne kadar?

2021 YKS tercih kılavuzunda TÜBİTAK bursu fiyatlara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: