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TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Biyomedikal alanı öncelikli alanlarımız arasında”

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:28
TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Biyomedikal alanı öncelikli alanlarımız arasında”

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, biyomedikal alanının katma değer noktasında oldukça önemli bir alan olduğunu ve TÜBİTAK olarak da öncelikli alanları arasında yer aldığını söyledi.


TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bir dizi ziyaretler için geldiği Samsun’da Medikal Sanayi Kümesi (MEDİKÜM) İstişare Toplantısı’na katıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Prof. Dr. Mandal, Samsun’a geliş sebebinin özellikle biyomedikal cihaz kümelenme yapısı olduğunu söyledi.


TÜBİTAK imkanlarıyla buradaki başlatılmış olan girişimi daha kıymetli hale nasıl getirebilmeleri için geldiğini kaydeden Mandal, “Bizim her şehrimiz, gittiğimiz zaman bize her zaman o sıcaklığı gösterir ama burada bir şeylerin olduğunu duyuyoruz. Buradaki duyduklarımızı daha anlamlı, kıymetli hale getirebilmek için bilim, teknoloji ve yenilik eko-sistemimizde bir model yapı noktasında ki konuştuğumuz sektör biyomedikal. Katma değer noktasında oldukça önemli bir alan. Bizim TÜBİTAK olarak ta öncelikli alanlarımız arasında yer alan bir konu. Yapmaya çalıştığımız buradaki kümelenme yapısı nasıl bir modelle süreç yönetiliyor ve bu model bizim kendi deneyimlerimizle daha kıymeti hale nasıl getirilebilmek. Bunun bir çabası içerisindeyiz. Umarım bugünün sonunda hem kendileri için hem bizim için karşılıklı bir kazanım olur. Biz de geleceğe doğru baktığımızda buradaki başlatılmış olan girişimi bir üst seviyeye taşıyabilmenin mutluluğunu birlikte yaşarız inşallah” dedi.



“Araştırma yoksa TÜBİTAK’ın fonksiyonu ortadan kalkıyor”


TÜBİTAK olarak klasik TEYDEP desteklerinin olduğunu ifade eden Mandal, “Her firmanın gelip araştırma yapmak için başvurduğu çokta iyi bilinen bir şey. Biz bütün imkanı sağlarız her zaman ama burada bir üretimin ötesinde araştırmanın olması lazım. Devletimizin diğer kurumları KOSGEB olsun veya bakanlığımızın diğer birimleri olsun başka mekanizmalarla sürece katkıda bulunuyor ama bizim mekanizmamızda araştırma yoksa TÜBİTAK’ın fonksiyonu ortadan kalkıyor. O yüzden TEYDEP desteğinin ötesinde bizim bir takım yeni mekanizmalarımız var. Bizim sanayi-iş birliği mekanizmaları ağları diye bir programımız var 2018 yılı Haziran ayından bu yana. Ayrı ayrı bir şeyler yapmak yerine birlikte bir şey yapmak. Bütün dünyanın yapmaya çalıştığı, değişik isimler verdiği, açık inovasyon dediği ama içine girdiğiniz zaman her kurum, her ülke, her bölge kendi modelini geliştiriyor. Hem insan kaynağında hem de alt yapıda ortak bir girişim olabilir mi. Birlikte proje yapmak yerine birlikte iş yapmak” diye konuştu.


Toplantıya ayrıca, Samsun Valisi Osman Kaymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Samsun Teknokent Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:28
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