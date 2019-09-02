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TÜBİTAK, 2019 yılı 1. döneminde ADÜ’nün 4 projesini destekleyecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),2019 yılı 1.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:03
TÜBİTAK, 2019 yılı 1. döneminde ADÜ’nün 4 projesini destekleyecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),2019 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirmelerini tamamlayarak kabul edilen projeleri açıkladı. ADÜ’den 4 projenin kabul edildiği listede, toplam 271 proje yer alıyor.



TÜBİTAK, 2019 yılı 1.döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 2 bin 226 proje önerisinden bin 861’ini bilimsel değerlendirmeye alınırken 271 proje önerisinin desteklenmesine, 127 proje önerisinin de bir sonraki dönemi beklemeden 16 Eylül 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verdi.



Altılı puanlama sistemi kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda Adnan Menderes Üniversitesi’nden 4 proje, 2019 yılı 1. döneminde desteklenecek.477 panelin düzenlendiği, 160 farklı üniversitede görev yapan 2512 panelistin ve 330 gözlemci panelistin değerlendirme aşamasında dahil olduğu süreçte ADÜ Prof. Dr. Mehmet Nedim Doğan, Prof. Dr. Mesut Kırmacı, Prof. Dr. Olcay Arabacı ve Doç. Dr. Hilal Şahin Nadeem’in projeleri desteklenmeye değer görüldü.



Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Nedim Doğan’ın Proje Yürütücüsü olduğu “Türkiye için yeni kayıt olan Amaranthus palmeri’ nin Gediz ovası ve Çukurova bölgelerinde yaygınlık ve yoğunluğu ile bölgede önemli olan bazı tarla bitkilerinde oluşturduğu zararlarının belirlenmesi ve mücadele olanaklarının araştırılması” başlıklı projede Dr. Süleyman Türkseven, Dr. Ali Rıza Ongun,Zir. Yük. Müh. Figen Efil, Zir. Yük. Müh. Serap Sutay, Zir. Yük. Müh. Ufuk Çatıkkaş proje araştırmacısı olarak yer aldı


Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Kırmacı’nın “Aydın Dağları Karayosunları Florası” başlıklı projesinde, Prof. Dr. Hatice Özenoğluve Öğr. Gör. Gözde Aslan yardımcı araştırıcılar olarak görev yapacak.



Ziraat Fakültesi Tarla bitkileri Bölümü Tıbbi Bitkiler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Arabacı’nın “Geliştirilmiş İstanbuk Kekiği (Origanum vulgare subsp. Hirtum) klonlarında verim ve kalitenin belirlenmesi” başlıklı projesinde, Prof. Dr. Emine Bayram, Dr. Çiğdem Sönmez araştırma ekibinde yer alacak.



Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Şahin Nadeem’in proje yürütücüsü olduğu “Doğal Kaynaklardan Elde Edilen Ekstraktların Taşıyıcısı Olan, Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri Geliştirilmiş, Aktif ve Akıllı Biyonanokompozit Ambalajların Geliştirilmesi ve Model Gıdalarda Uygulamaları” başlıklı projenin araştırma ekibinde ise Doç. Dr. Mehmet Koç ve Prof. Dr. Figen Korel bulunuyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:03
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