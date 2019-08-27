TÜBİTAK 13 personel alacak
TÜBİTAK, toplam 13 teknisyen, usta ve memur (koruma) alacak.27 Ağustos 2019 Salı 11:09
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Marmara Araştırma Merkezi, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere toplam 13 teknisyen, usta ve memur (koruma) alacak. 7’si terörle mücadelede yaralananlardan, 6’sı engelli statüsünde olanlar arasından gerçekleştirilecek alımlar için son başvuru tarihi 2 Eylül olarak belirlendi. Müracaatlar İŞKUR’un web sayfası “https://esube.iskur.gov.tr” üzerinden gerçekleştirilecek.
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