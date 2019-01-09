Tüberküloz yatkınlığına neden olan “gen” keşfedildi

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik’in de bulunduğu uluslararası konsorsiyum, tüberküloz mikrobuna karşı direncin kırılmasına neden olan “TYK2” isimli geni keşfetti. Prof. Dr. Özçelik, dünyada 1,5 milyar insanın tüberküloz hastalığına neden olan “mycobacterium tuberculosis” mikrobu taşıyıcısı olduğunu söyledi. Özçelik, büyük orandaki taşıyıcının bağışıklık sisteminin mikroba karşı direnç için yeterli donanıma sahip olması dolayısıyla sağlıklı kaldığını anlattı.

Prof. Dr. Tayfun Özçelik, araştırma gruplarının, TYK2 geni ve interferon sinyal ileti yolu üzerinde yer alan molekülleri inceleyerek, erken tanı, taşıyıcı tanısı ve tedavi ajanlarının geliştirilmesi üzerinde odaklanan araştırmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.