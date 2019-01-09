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Tüberküloz yatkınlığına neden olan “gen” keşfedildi

Dünyada 1,5 milyar insanın tüberküloz hastalığına neden olan ve hastalığın mikrobuna karşı direncin kırılmasına neden olan “TYK2” isimli gen keşfedildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:55
Tüberküloz yatkınlığına neden olan “gen” keşfedildi

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik’in de bulunduğu uluslararası konsorsiyum, tüberküloz mikrobuna karşı direncin kırılmasına neden olan “TYK2” isimli geni keşfetti. Prof. Dr. Özçelik, dünyada 1,5 milyar insanın tüberküloz hastalığına neden olan “mycobacterium tuberculosis” mikrobu taşıyıcısı olduğunu söyledi. Özçelik, büyük orandaki taşıyıcının bağışıklık sisteminin mikroba karşı direnç için yeterli donanıma sahip olması dolayısıyla sağlıklı kaldığını anlattı.

Prof. Dr. Tayfun Özçelik, araştırma gruplarının, TYK2 geni ve interferon sinyal ileti yolu üzerinde yer alan molekülleri inceleyerek, erken tanı, taşıyıcı tanısı ve tedavi ajanlarının geliştirilmesi üzerinde odaklanan araştırmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:55
  1. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik
  2. tüberküloz
  3. tüberküloz mikrobu
  4. TYK2
  5. mycobacterium tuberculosis
  6. Prof. Dr. Tayfun Özçelik

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