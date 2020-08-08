TTSO Başkanı Hacısalihoğlu: "Ekonomimizin bu zorlu süreci de el birliği ile atlatacağına inanıyorum"

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Türkiye ekonomisinde yaşanan zorlu sürecin el birliği ile atlatacağına inandığını bildirdi.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye ekonomisinde alınan tedbirlerin piyasaların beklentileri doğrultusunda olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin geleceği, hepimizin geleceğidir" ifadesini kullanan Hacısalihoğlu, "Ekonomimizin bu zorlu süreci de el birliği ile atlatacağına inanıyorum. İş dünyasına verilen destekler nedeniyle Cumhurbaşkanımız ve tüm kabine üyelerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hacısalihoğlu, son dönemdeki ekonomik dalgalanmaların olağan olduğunun altını çizerek, pandeminin bütün dünya ekonomilerini zorlu bir sürece soktuğunu, özellikle Türkiye ekonomisinin bu dönemi hükümetin aldığı kararlı tedbirlerle aşacağını aktardı.

İş dünyasından gelen taleplerin, oda ve borsalar tarafından kayıt altına alınarak TOBB'a iletildiğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"TOBB Başkanımız Rifat Hısarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızla iş dünyasının sorunlarını birebir görüşüyor ve proaktif şekilde alınan tedbirler ile ekonomi korunmaya çalışılıyor. Bu yolda da önemli bir aşama kaydedildi. Pandemi öncesinde dünyada başlayan ekonomik daralma daha da katlanmış oldu. Son yüzyılın en önemli ekonomik daralmasında bütün dünya ekonomileri ciddi bir testten geçmektedir. Bu zorlu savaşta dünya genelinde alınan önlemlerin yanı sıra ülkelerin kendi iç ekonomilerinde almış olduğu kararlar ile yaşanmakta olan daralma durdurulmaya çalışılmaktadır. Türkiye bu ekonomik savaşta alınan ekonomik tedbirler ile bugüne kadar oldukça başarılı bir süreç geçirmiştir. Özellikle kısa çalışma ödeneğinin uzatılması, bazı sektörlerde KDV indiriminin sağlanması, iş dünyasına hibe ve kredi olanakları gibi kısıtlı koşullarda önemli desteklerin ülkemiz koşullarında sağlandığını hep birlikte görüyoruz."

Hacısalihoğlu, Türkiye ekonomisinin bu zorlu süreci başarıyla atlatacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve tüm kabine üyelerimizin iş dünyasının beklentisi olan bu kararların alınmasında ve bu zorlu sürecin aşılmasında önemli ve cesur kararlar alarak büyük bir sorumluluk üstlenmeleri takdire şayandır. Bundan sonra da Türkiye ekonomisinin alınacak kararlar ile daha da iyiye gideceğine, dünya genelinde yaşanan anlık dalgalanmaların ülkemize etkilerinin de zaman içerisinde bertaraf edileceğini inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.