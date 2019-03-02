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TTK’ya alınacak 100 kişi kura ile belli oldu

Karabük’ten, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 100 kişi için kura çekimi yapıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:30
TTK’ya alınacak 100 kişi kura ile belli oldu

Karabük’ten, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda (TTK) Pano-ayak üretim işçiliğinde çalıştırılacak olan 100 kişi için kura çekimi yapıldı.

 

Saat 10.30 da başlayan kura çekimine Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ve AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinin yeraltı iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere Karabük’ten alınacak 100 kişi için bin 610 kişi başvurmuştu. TTK’ya alınacak olan 100 işçi için Karabük Belediyesi Nikah salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Zonguldak, Bartın ve Karabük’te aynı anda başlayan kura çekimine aileleri ile gelen gençler merakla isimlerinin okunmasını beklerken, kura sonucu isimleri listede açıklananlar büyük sevinç yaşadı. İlk 100 kişinin asil olarak belirlendiği kurada 100 yedek için de kura çekimi yapıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:30
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. sanat

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