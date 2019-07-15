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TTB, TMMOB, EĞİTİM-SEN ve diğerleri; Gezi’yi, PKK'ya destek bildirisini ve daha nicelerini desteklemişlerdi! Darbe şakşakçısı odalar 15 Temmuz'a karşı sessiz!

Hükümet karşıtı her türlü oluşuma destek veren sözde meslek odalarından, 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik tek satırlık açıklama gelmedi. Türk Tabipler Birliği, TMMOB, Eğitim-Sen gibi devlet karşıtı oluşumlara desteğini göstermekten çekinmeyen meslek odaları, 251 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimi hakkında paylaşımda bulunmadı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
TTB, TMMOB, EĞİTİM-SEN ve diğerleri; Gezi’yi, PKK'ya destek bildirisini ve daha nicelerini desteklemişlerdi! Darbe şakşakçısı odalar 15 Temmuz'a karşı sessiz!

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

PKK destekli oluşumları, devlet karşıtı her türlü olay hakkında destek bildirisi yayınlayan Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirdiği hain darbe girişimine ilişkin açıklama yapmadı. Ağacı bahane ederek devletin meşru gücü olan polise hakaret etmeyi kendine hak gören ODTÜ’lü ‘öğrenciler’i desteklemekten geri durmayan Eğitim-Sen de, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi hakkında açıklama yapmayan sendikalar arasında yerini aldı.

Teröristi, devlet düşmanını desteklemekten geri durmuyorlar

Gezi provokasyonlarını destekleyen, ağacı bahane ederek devlet karşıtı eylemlere girişen ODTÜ’lü ‘öğrenciler’e destek paylaşımlarını aksatmayan Eğitim-Sen, 15 Temmuz gecesi hayatını yitiren 251 şehit hakkında sesini çıkarmıyor. ODTÜ’yü “ilerici, devrimci” olarak niteleyen ve enerji yönündeki millileşme hamlelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Santrali’ne karşı çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden de 3. yılını idrak ettiğimiz hain darbe girişimine ilişkin açıklama gelmedi. Türk Tabipleri Birliği, bağlantıları nedeniyle haklarında KHK çıkartılarak sorgulama sürecine alınan ve bu ülkenin 251 şehit vermesiyle sonuçlanan darbe girişiminin destekçilerine eziyet edildiğini savunmak dışında 15 Temmuz hakkında paylaşım yapmadı.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
  1. Türk Tabipleri Birliği
  2. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
  3. TMMOB
  4. Eğitim-Sen

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