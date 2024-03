TTB, homoların hamiliğine soyundu

Buğra Kardan İstanbul

Yönetimindeki marjinal tipler nedeniyle hep terör örgütü PKK’nın sesi gibi eylem ve söylemlerde bulunan Türk Tabipler Birliği (TTB), rezalete doymuyor.

Bölücü örgütün yayın organında Mehmetçik’e ‘kimyasal silah’ iftirası atan Şebnem Korur Fincancı yönetiminde olan birliğin ülkeye germeye ve toplumu galeyana getirmeye yönelik hamlelerine yenisi eklendi. Fincancı, LGBTİ Çalışma Grubu oluşturdu.

Fincancı'ya öfke yağdı

Doktorların yakınmalarını duymazdan gelen, homolara ise kol kanat geren Fincancı’ya öfke yağdı. Sapkınlara destek veren TTB’nin yazılı açıklaması da “Pes” dedirtti. Dini esasları, ahlâki ilkeleri, aile yapısının dinamiklerini hiçe sayan açıklamada 11 Mart 2024’te yapılan toplantıda alınan skandal kararlar sıralandı. Toplantıda ‘İnterseks Belgeseli’nin yayımlanması ve ‘İnterseks Çalıştayı’nın hazırlık faaliyetlerinin planlanmasının hükme bağlandığı belirtildi. Alınan kararlar şöyle sıralandı:

“TTB mevzuatı, etik bildirgeleri ve tutum belgeleri referans alınarak bir çalışma grubu yönergesi, ilke ile tutum belgeleri hazırlanacak.

İletişim sürdürülebilmesi amacıyla bir Whatsapp grubu kurulacak. LGBTİ sağlığı alanında çalışacak hekimler, tıp öğrencileri, aktivistler gruba davet edilecek.

Toplantı raporları, etkinlikler, üretilen çalışmalar çalışma grubu adına açılan e-posta adresinin bulut hesabında arşivlenecek.

Yönerge, ilke ve tutum metinleri tamamlanmasının ardından TTB Merkez Konseyi’ne sunulacak. Karşılıklı beklentilerin görüşüleceği ve ortak çalışma sürecinin planlanacağı bir toplantı talep edilecek.

Yönerge, ilke ve tutum metinleri tamamlanmasını ve TTB Merkez Konseyi’yle görüşülmesini takiben hekimlerin, tıp öğrencilerinin, sağlık emek-meslek örgütlerinin, LGBTİ örgütlerinin, aktivistlerin davet edileceği bir toplantı düzenlenecek.

Türkiye’de translara yönelik bilimsel sempozyum için LGBTİ örgütlerinin de davet edildiği çevrim içi toplantılar yürütülecek.”

Bu dayatmaya geçit verilmemeli

Aile derneklerinden, CHP yanlısı yönetimlerin ellerinde bulunan ve Kandil dilini kullanan barolarla sapkınlara destek yarışına tutuşan TTB’ye öfke yağdı. Fincancı ile ekibinin toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ettiğini aktardılar. LGBTİ Çalışma Grubu oluşturmanın edep dışı, provokatif bir adım olduğunu kaydettiler.

Akit’e konuşan Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, LGBTİ dayatma ve propagandasına geçit verilmemesi gerektiğini dile getirdi. Eryılmaz, şunları söyledi: “Yeni bir yüzyıla girdiğimiz bu dönemlerde karşımızda duran, her yanı saran LGBTİ propaganda ve dayatmasına karşı ülkemizin bir ferdi dikkatli olmalıdır. Aile kurumumuza sıkıca sarılmamız şarttır. Çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize saldıran bu sosyokültürel teröre açıkça destek sağlayanlara karşı milletimiz net bir duruş göstermelidir ve bu küresel projeye geçit vermemelidir. Ne hazindir ki avukatları ile doktorları bünyelerinde barındıran yapılar da LGBTİ propaganda ve dayatmasına gitmektedirler. Bunlar hata etmektedirler. Aile yapımızı tehdit etmektedirler. Siyasilerden de böyle tavır ortaya koyanlar var. Çok yanlış. Ne yazık ki LGBTİ örgütleri, faaliyetlerine devam ediyorlar. Sapkınları her yerde görünür kılma adına ellerinden geleni yapıyorlar. Hemen her platformu kullanıyorlar. Çocuklarımızı intihara sevk eden, aile kurumunu yok etmeyi amaçlayan LGBTİ propaganda ve dayatmasına taraftar toplamak için didiniyorlar. Ve ne yazık ki kimi yapılar, kurumlar bunların yanlarında duruyorlar. Devletin de toplumun çok dikkatli olması ve oynanan oyunu görmesi şarttır.”