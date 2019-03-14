0553 313 94 23

TSYD’den Alanya çıkarması

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, Antalya’nın Alanya ilçesinde gazetecilerin spor müsabakalarında yaşadığı sorunları yerinde inceleyip, giderilmesi için önce meslektaşlarıyla, ardından yetkili isimlerle bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 11:19
TSYD’den Alanya çıkarması

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, Antalya’nın Alanya ilçesinde gazetecilerin spor müsabakalarında yaşadığı sorunları yerinde inceleyip, giderilmesi için önce meslektaşlarıyla, ardından yetkili isimlerle bir araya geldi. TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, yönetim kurulu üyeleri Erkan Erman, Murat Özgen ve Sabri Çağlar, Alanya’da yayımlanan gazeteleri, yayın yapan televizyon kanallarını, Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğünü ve Aytemiz Alanyaspor’u ziyaret etti.


TSYD Antalya Şubesi yönetimi, Alanya Postası Gazetesi’nde, aynı zamanda Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı da olan Gaye Coşkun ve TSYD üyesi Ercan Yıldırım ile bir araya geldi. Ardından Haber Alanya Gazetesi sahibi Cevdet Zaman, Gerçek Alanya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Tunç ile Spor Müdürü İbrahim İpbüker ve Alanya Televizyonu sahibi Servet Sipahioğlu ile de görüş alışverişinde bulundu.



Talepler iletildi


Spor emekçilerinin ilçede ve müsabakalar sırasında yaşadığı sorunları dinleyen TSYD Antalya Şubesi heyeti, sorunları direkt en yetkili isimlere iletmek amacıyla önce Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve son olarak da Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Yapılan ziyaretlerin ilçedeki spor gazetecilerinin mesleklerini daha iyi şartlarda yapabilmesi için son derece olumlu olduğunun altını çizen TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, “Sorunları ve önerileri dinledik, en yetkili isimlere ilettik. Bundan sonraki dönemde de takipçisi olacağız. Antalya sporunun Türkiye genelinde daha iyi duyurulabilmesi için çalışmalarımızı aynı yoğun tempoda sürdüreceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika’da Esad’ın adamına insani vize verildiği iddiası
    1. Belçika’da Esad’ın adamına insani vize..
    2. Erdoğan: "Savunma sanayisi gibi ilaç..
    3. Ifo, Almanya'nın büyüme tahminini..
    4. Serbest piyasada altın fiyatları
    5. Ödemişspor’da transfer aşısı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilkent Şehir..
    7. Ayakkabısında uyuşturucu bulunan yolcu..
    8. İŞKUR’dan gençlere özel program
    9. Başkan Altay, Karapınar’da..
    10. Hakemden hakeme sahada evlenme teklifi
    11. THK pilotlarından motorlu yamaç..
    12. TBB Risk Merkezi Raporu, e-Devlet'ten..
    13. Vali Aykut Pekmez küçük sanayi..
    14. Kameradan belirlenen 2 hırsızlık..
    15. GÜNDEM İPTALİ
    16. Konuksever Yaşlı Evi’nin temeli..
    17. Akkuyu NGS’de 1’inci güç ünitesinin..
    18. Aktaş: "Terör ve uyuşturucuyla..
    19. Selame ve Hafter'den bir ayda ikinci..
    20. Annesi doğumdan sonra ölen kuzuyu,..
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!