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TSYD Bursa Şubesi’nden Turgay Erdem’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
TSYD Bursa Şubesi’nden Turgay Erdem’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, TSYD Bursa Şubesi yönetimini Halk Evi’ndeki makamında ağırladı. Başkan Turgay Erdem’e ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, spora verdikleri desteklerden dolayı Erdem’e teşekkür etti. Spor gazeteciliğinin tecrübeli isimleriyle yönetim kadrosu oluşturarak yola çıktıklarını ifade eden Mehmet Ali Ekmekçi, “Nilüfer ayrıcalıklı bir ilçe ve sportif projelerle de adından övgüyle söz ettiriyor. Tesisleşme konusunda da örnek olan Nilüfer’in, şehir ve ülke sporuna katkılar sunacağına inancımız tam” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Turgay Erdem de, spora olan desteklerinin devam edeceğini belirtti. Sportif projeler düzenleyerek Türkiye’ye örnek organizasyonlara imza attıklarını kaydeden Turgay Erdem, “Her mahallede halı sahamız var. Mahallelerdeki spor kulüplerinin de artmasını, genç ve çocuklarımızın sporla daha iç içe olmasını arzu ediyoruz. Amatör spor kulüplerine destek olmaya çalışıyoruz. Her branşa destek vererek, Nilüfer’de her yaştan insanın sporla buluşmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
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