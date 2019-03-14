TSYD Ankara Şubesi ile HBV Üniversitesi arasında iş birliği





ANKARA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ile Ankara Hacı Bayram Veli (HBV) Üniversitesi İletişim Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesinde gerçekleştirilen imza törenine, fakülte dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru, asbaşkanlar Nihat Uçar ile Cem Çınar, şube sekreteri Altan Altun ve öğrenciler katıldı.

İmza töreninde konuşan dekan Avşar, TSYD'nin, üniversitenin en önemli paydaşlarından birisi olduğunu belirterek, "İlk adım sayın başkandan, Hüseyin Bey'den geldi. Bizi mutlu ettiler." dedi.

Öğrencilerini hayata hazır hale getirmeleri gerektiğine dikkati çeken Avşar, "Öğrencilerimizin meslek hayatına daha iyi hazırlanabilmeleri için çok önemli bir adım atıyoruz. Türkiye'de her geçen gün yeni iletişim fakülteleri açılıyor. Yarışmanın ve rekabetin artmasını, çocuklarımızın daha başarılı olmasını diliyoruz. Bu sebeple iletişim fakültelerinin farklılaşması ve uzmanlaşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru da spor yazarlığı ve muhabirliğinin önemli bir iş kolu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler, Ankara'daki iletişim fakültelerine olumlu yönde katkılar vermek istiyoruz. Daha önce Ankara Üniversitesi ile iş birliği yapmıştık. Önemli olan öğrencilerimizin hayatına olumlu dokunabilmek. Katkı verebilmek için yola çıktık. Güzel yol aldığımıza inanıyorum. Sizler de bizim iş ortağımız oldunuz. Gençlerimize meslek yaşamına ilişkin mezun olmadan önce yardımcı olmak istiyoruz. İki taraf için de hayırlı olacaktır. Gençlerimize sahip çıkalım istiyoruz."

Protokol kapsamında, iletişim fakültesi öğrencilerine teorik eğitimlerinin yanı sıra saha deneyimi kazandırılacak. Öğrenciler ayrıca, spor yazarlarının çalışma ortamı ile iş kolu alanlarının çeşitliliğini gözlemleyerek, spor haberciliği, fotoğraf ve görüntü süreçleri hakkında bilgi sahibi olacak.



