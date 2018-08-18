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TŞOF Başkanı Apaydın’dan trafik uyarısı

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayram trafiğinde daha dikkatli olması gerektiğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Son 8 yılda 9 gün olan bayram tatillerinde 4 günlük bayram tatillerine göre trafik kazalarında daha çok ölüm yaşandı. Bayram tatillerinin zehir olmasını istemeyen ve Kurban Bayramı’nda tatile çıkacak olan vatandaşlarımız trafikte kurallar ile aşırı hıza ekstra özen göstermeli” dedi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:16
TŞOF Başkanı Apaydın’dan trafik uyarısı

Kurban Bayramı’nda tatile çıkacak olanların trafikte ekstra dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Maalesef can kaybı olan trafik kazaları uzun bayram tatillerinde daha fazla yaşanıyor. Özellikle bayram ile tatili bir arada yapacak vatandaşlarımız trafikte büyük bir yoğunluğa neden oluyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı 10 günlük tatilde 159 kazada 122 ölü ve 482 yaralı vatandaşımız vardı. Bu bayram sürücülerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜM UYARILAR DİKKATE ALINMALI”

Trafik kurallarına uyarak aşırı hızdan kaçınmak gerektiğini belirten Apaydın, “Bu yıl da yine Kurban Bayramı’nda 9 günlük uzun tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız trafikte her zamankinden daha dikkatli olmalı. Tüm uyarılar dikkate alınmalı, saat başı mola vererek yolculuğa devam edilmeli, gidilecek güzergahtaki kör noktalar önceden tespit edilmeli. Tabi bunlarla birlikte aşırı hızdan kaçınmalı, emniyet kemeri mutlaka takılmalı. Trafik kurallarına uymak hem kendimize hem araçtaki sevdiklerimize saygı duymaktır” şeklinde konuştu.

 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:16
  1. Kurban Bayramı
  2. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
  3. TŞOF
  4. Fevzi Apaydın

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