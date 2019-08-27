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TSO, logo tasarım yarışması sonuçlanmadı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), başlatılan kurumsal kimlik çalışması kapsamında yeni logosunu arıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 13:30
TSO, logo tasarım yarışması sonuçlanmadı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), başlatılan kurumsal kimlik çalışması kapsamında yeni logosunu arıyor.


Logo yarışması için çıkılan ilana müracaat eden 57 kişinin hazırladığı tasarımlar arasından seçici kurul birinciliğe değer tasarımı bulamadı. Geçtiğimiz ay çıkılan ilanla yeni logosunu belirleme kararı alan TSO yöneticileri, kadim Anadolu geleneği Ahilikten beslenen Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın bir yandan da üyelerini çağdaş yönetim ilkeleriyle buluşturmak ve dünya ile entegre etmeyi hedeflemekte olduğunu belirtmişti. Logo tasarımının belirlenmesi için oluşturulan seçici kurulda; Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Genel Sekreter Pınar Demir, Mimarlar Odası Kırşehir Temsilcisi Mehmet Kurt, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Deniz Toksöz, Kırşehir Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alan Şefi Ramazan Karahan yer alıyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:30
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