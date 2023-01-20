TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı HDP'lilerle kucaklaştı!
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) kimyasal silah iftirası atmasının ardından tutuklu yargılanan ve geçtiğimiz hafta tahliye edilen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, HDP'lilerle bir araya geldi. Fincancı ile buluşan HDP'li Meral Danış Beştaş, beraberinde bulunan HDP'lilerle birlikte çektirdikleri fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davada 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, geçtiğimiz hafta tahliye edildi.
HDP'lilerle buluştu
TSK'ya kimyasal silah iftirası atan Fincancı'nın tahliye edilmesi HDP'de sevinçle karşılandı. Tahliye kararının alınmasın ardından ilk olarak HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya sarılan Fincancı, HDP'lilerle bir araya geldi.
"Arkadaşım hoş gelmiş"
Fincancı ile buluşan HDP'li Meral Danış Beştaş, beraberinde bulunan HDP'lilerle birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fincancı'ya sarılarak fotoğraf çektiren Beştaş, paylaşımına "Arkadaşım, Şebnem Hocamız hoş gelmiş" notunu düştü.
HDP, "Terör örgütü PKK propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve tutuklu yargılanan Şebnem Korur Fincancı'yı yaşanan süreçte yalnız bırakmamıştı. TTB'li Fincancı'nın duruşmalarını yerinde takip eden HDP'liler sosyal medyadan da sık sık destek mesajları paylaşmıştı.